Купуючи телефон «сину», житель Бердичіва віддав шахраю 11 тисяч гривень

У лютому до правоохоронців звернувся житель райцентру із заявою про шахрайство. Потерпілий втратив значну суму, повіривши незнайомцеві, який під час телефонної розмови назвався його сином та попросив грошей для придбання нового мобільного.

При чому чоловік спочатку переказав 3 тисячі гривень нібито для першого внеску. Однак через деякий час псевдосин зателефонував знову і сказав, що цих коштів недостатньо. Тоді потерпілий вніс на вказаний рахунок ще 8 тисяч гривень і лише згодом зрозумів, що його ошукали.

Поліцейські, відпрацювавши зібрані відомості про подію, встановили особу причетного. Ним виявився 40-річний раніше судимий за низку майнових злочинів житель Черкащини, який тимчасово мешкав у м. Бердичеві.

Нині слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Тож у межах досудового розслідування триває з’ясування всіх обставин та перевірка причетності підозрюваного до подібних правопорушень.

Усі слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури.

Водночас правоохоронці вкотре закликають жителів Бердичівщини бути вкрай обережними у спілкуванні з незнайомцями, особливо якщо вони звертаються до вас у телефонному режимі, називаючись рідними, знайомими, посадовцями, лікарями, соціальними працівниками, поліцейськими тощо.

Бердичівський районний відділ поліції