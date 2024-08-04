Квартирного крадія затримали на місці злочину у Павлоградському районі

Чоловіка затримали просто на місці злочину, коли той виносив з підʼїзду викрадені речі.

Зловмисник скористався відсутністю власників помешкання та шляхом підбору ключа проник до квартири потерпілого, звідки викрав цінне майно. Та крадію не вдалося далеко втекти: біля будинку його помітив господар помешкання та викликав поліцію.

Поліцейські відділу поліції №1 Павлоградського районного відділу поліції оперативно затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З’ясувалось, що підозрюваний – 35-річний житель м. Павлограда, раніше вже мав проблеми із законом.

У правопорушника вилучено викрадені речі, а також та інструменти, за допомогою яких чоловік проник до квартири.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. В умовах воєнного стану максимальне покарання ,передбачене санкцією статті – до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського райвідділу поліції