Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Родина Миколи Злочевського, міністра екології часів Віктора Януковича, засудженого у справі “рекордного хабара”, купує бізнес-нерухомість у Києві.

Про це йдеться у матеріалі УП “Як гроші Зло перемагають. Частина 2. Новий бізнес родини Злочевських”

На початку 2023 року компанія, яку пізніше офіційно записали на дочок Злочевського, придбала нерухомість, де розташовується популярний ресторан Kyiv Food Market.

Це будівля на 1,8 тисячі квадратних метрів та дві ділянки загалом на 0,27 гектарів. Земля належить державі, але вона йде “в комплекті” до нерухомості.

Співрозмовник УП у сфері нерухомості припускає, що сума угоди може стартувати від 2 тисяч доларів за квадратний метр. Це ринкова вартість. Скільки міг коштувати конкретний “Ринок їжі” – залежить від його прибутковості.

Але якщо орієнтуватись на названі 2 тисячі, то весь Food Market мав обійтись новим власникам у суму від 3,6 мільйона доларів.

У жовтні 2023 “ноунейм”-компанія, пов’язана з бізнесом Злочевських, придбала на аукціоні офісний центр на вулиці Різницькій на Печерську. Це колишній офіс “регіоналів” Андрія та Сергія Клюєвих.

Центр на 3 тисячі квадратних метрів із “начинкою” з офісного оснащення продали за 200 мільйонів гривень.

Переможець аукціону – фінансова компанія “Монблан фінанс” – записана на 28-річну мешканку Кривого Рогу Владиславу Борздову. Жінка фігурує зараз або значилась раніше як засновниця у ще кількох підприємствах, пов’язаних зі Злочевськими.

Ймовірно, її дані використовує компанія з управління активами “Бонум груп”, залучена до бізнесу Злочевських.

Також у власності Злочевських – частина історичної садиби на Сагайдачного, 25, що на Подолі. Будівлю ще в 2021 році виставив на торги Державний експортно-імпортний банк. Ці 5,5 тисячі квадратних метрів пішли з-під молотка за 334,9 мільйона гривень.

Нові власники осучаснили вигляд центру, в 2022 запустили офіційний сайт, а в 2023 в мережі з’явилася реклама оренди офісів у бізнес-центрі.

У 2023 на Сагайдачного почав прописуватись бізнес самих Злочевських.

Тут зареєстрований інвестиційний фонд “Скайфол”, яким управляє згадана вище “Бонум груп”. Використовуючи цей фонд, у 2023 Злочевські продали групі “Ковальська” один зі своїх активів – видобування річкового піску.

Також на Сагайдачного, 25 мають офіси газові компанії Андрія Кучкова, якого ЗМІ називають зятем Злочевського.

Одна з компаній, пов’язаних із Кучковим, “Укргазтрейдинг”, у 2023 різко злетіла на державних підрядах. Згідно з даними системи YouControl, лише з вересня по грудень вона перемогла в тендерах на 4,987 мільярда гривень. До цього – не отримувала жодного держзамовлення.

Газовий бізнес самого Злочевського у 2023 потрапила під нове кримінальне розслідування.

У справі, що веде Бюро економічної безпеки і яка раніше стосувалась зовсім іншого бізнесу, тютюнового, раптом з’явились компанії Злочевського. Детективи запідозрили його “Газвидобування” у несплаті податків в особливо великих розмірах, а згадану вище “Бонум груп” – у причетності до легалізації “брудних коштів”.

29 березня 202 на рахунки “Газвидобування” наклали арешт. А наступного дня, судячи із секретного вироку Злочевському, він зробив свій перший донат на Сили оборони. Другий переказ ексміністр надіслав 10 травня. А вже 12-го арешт його газових рахунків скасували.

Пізніше гроші в банках знову заморозили. Але влітку – восени 2023 Злочевські переоформили низку своїх спецдозволів на родовища на інші фірми, позмінювали формальних власників. Саму “Газвидобування” теж переписали на новий офшор – наступного дня після того, як Злочевський остаточно підписав угоду з прокурором у справі про “рекордний хабар”.

Що було раніше: ВАКС засекретив вирок ексміністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському, який пішов на угоду з прокурором у справі про рекордний підкуп НАБУ та САП. Злочевський уникнув реального покарання, заплативши штраф і донати на ЗСУ.

Антикорупційний суд відмовився пояснювати, чому приховав вирок.

“Українська правда” опублікувала засекречений вирок Злочевському і встановила, що текст рішення не містив інформації, яка могла бути прихована. А отже, таке засекречення суперечило закону.

Знати більше: “Як гроші Зло перемагають. Розказуємо історію засекреченого вироку Злочевському і публікуємо його текст”