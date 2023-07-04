Кинув гранату в автомобіль – у Миколаївському районі затримали чоловіка за підозрою у замаху на вбивство трьох людей

Повідомлення про те, що у одному з сіл Березанської територіальної громади стався вибух та отримав мінно-вибухові тілесні ушкодження чоловік надійшло до поліції ввечері 1 липня.

На місці події правоохоронці з’ясували, що того дня, щоб забрати свої документи, які тривалий час не віддавав 50-річний чоловік, приїхали 26-річна жінка зі своїм знайомим та ще одним чоловіком – водієм автівки.

Після нетривалого спілкування чоловік, який перебував у стані сп’яніння, віддав документи, однак, коли проводжав візитерів дочекався поки вони підійдуть до автомобіля та кинув гранату в транспортний засіб, де увесь час перебував 67-річний чоловік.

Внаслідок вибуху водій легковика отримав мінно-вибухові тяжкі тілесні ушкодження, у тому числі травматичну ампутацію руки та пошкодження внутрішніх органів. На щастя, двоє інших людей не постраждали. Внаслідок вибуху транспортний засіб потерпілого згорів.

– Дії 50-річного зловмисника слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України – закінчений замах на умисне вбивство двох і більше осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років, – повідомив заступник начальника ГУНП – начальник слідчого управління Єдуард Соловйов

Того ж дня слідчі поліції затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України. Нині затриманому оголосили про підозру у скоєнні злочину та сьогодні суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області