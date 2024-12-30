Кинув на подвірʼя пляшки з займистою речовиною через образу – жителя Вознесенська затримали за пошкодження майна

Нині зловмисника поліцейські затримали та повідомили йому про підозру. За скоєний злочин йому загрожує до десяти років ув’язнення.

28 грудня пізно ввечері до Вознесенського районного управління поліції надійшло повідомлення від 41-річного мешканця райцентру про те, що невідомий чоловік кинув у двір сусіднього будинку пляшки із сумішшю, що зайнялись.

На місці події, співробітники слідчо-оперативної групи поліції зафіксували, що займання власноруч загасили власники, а внаслідок умисного підпалу зазнали пошкоджень двері гаражного приміщення. Поліцейські вилучили фрагменти горіння майна та скляні пляшки, які нині направили на експертне дослідження.

У ході зʼясування обставин події та проведення першочергових слідчо-оперативних дій поліцейські, за участі фахівців кримінального аналізу обласного главку поліції, встановили, що до злочину причетний 46-річний місцевий житель.

Напередодні між фігурантом та 16-річним сином потерпілої відбувся конфлікт, після якого зловмисник і вирішив помститись у такий спосіб.

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині за процесуального керівництва прокуратури cлідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу». Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області