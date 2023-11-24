Кинув вибуховий пристрій у знайомих – мешканця Миколаївського району затримали за замах на вбивство

60-річний зловмисник кинув вибухівку у човен, у якому знаходились двоє його знайомих. Нападника поліцейські затримали та нині повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.

До відділення поліції № 4 Миколаївського райуправління надійшло повідомлення від 49-річного чоловіка про те, що на березі водоймища біля садового товариства Первомайської громади Миколаївського району місцевий мешканець кинув гранату у пришвартований на березі човен, в якому знаходився заявник разом зі своїм знайомим.

На місці події поліцейські встановили, що між 60-річним чоловіком та риболовами виник словесний конфлікт, після час якого зловмисник пішов додому та повернувся вже з вибухівкою в руках, яку кинув у чоловіків на човні. У результаті вибуху тілесні ушкодження отримав 57-річний чоловік, другому рибалці вдалось уникнути поранень.

Одного з потерпілих медики госпіталізували, нині він перебуває у лікарні, його життю нічого не загрожує.

Зловмисника слідчі відділення поліції № 4 Миколаївського райуправління затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час невідкладного обшуку на території домоволодіння затриманого поліцейські виявили та вилучили більше сотні набоїв різного калібру до автоматичної зброї та дві димові шашки.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмисникові про підозру за ч. 3 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 «Замах на умисне вбивство».

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області