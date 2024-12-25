Китайсько-рашистські штучки? Біля пошкодженої лінії електропередач у Фінській затоці проходили два судна
У Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці. Там були помічені два судна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.
“Це одна з версій, які ми розглядаємо. Тому що у районі, де пролягають кабелі, перебувають два судна”, – сказав він.
Однак уточнив, що не знає, з якою країною ті пов’язані. Пахкін додав, що “за кілька годин” стане зрозуміло, що саме сталося з кабелями.
Журналісти через сервіс відстеження суден з’ясували, що одним з кораблів – Xin Xin Tian 2, який ходить під прапором Гонконгу. Він нібито є “сестринським” судном китайського Newnew Polar Bear, яке фігурує у розслідуванні іншого інциденту у Фінській затоці – про порваний якорем газопровід між Естонією та Фінляндією восени 2023 року.
За даними сервісу Vesselfinder, Xin Xin Tian 2 пройшов над кабелем приблизно у той же час, коли сталося аварійне вимкнення Estlink 2 – о 12:26 25 грудня.
Xin Xin Tian 2, як стверджують, належить логістичній компанії Hainan Yangpu, яка входить до групи “Торгмол”, що має тісні зв’язки з Росією.
Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.
Пошкодження газопроводу
Зауважимо, що у матеріалі згадано про пошкодження газопроводу між Естонією та Фінляндією. Це відбулось в ніч на 8 жовтня. Тоді було виявлено несправність у кабелі зв’язку газопроводу між країнами. ЗМІ тоді повідомляли, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.
Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що газогону могло бути навмисно завдано пошкодження і правоохоронці почали розслідувати справу за фактом вандалізму. У НАТО заявили, що готові допомогти у розслідуванні.