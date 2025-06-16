Киянку судитимуть за серію шахрайських дій із заволодіння наркотичними засобами

Слідчі Подільського управління поліції завершили досудове розслідування стосовно мешканки Києва, яка впродовж року систематично вводила в оману медичних працівників з метою незаконного отримання наркотичних препаратів. Обвинувальний акт скеровано до суду, фігурантці загрожує до 10 років ув’язнення.

У ході слідства встановлено, що 41-річна жінка, яка перебувала на замісній підтримувальній терапії через залежність від опіоїдів і проходила лікування в медичному закладі, неодноразово приховувала цей факт від інших лікарів. Внаслідок цього вона отримувала рецепти на наркотичний лікарський засіб — метадон — у кількох медичних установах одночасно.

Так, фігурантка укладала нові угоди та отримувала рецепти на підставі неправдивих відомостей протягом двох років обвинувачена понад 100 разів шахрайським шляхом отримувала рецепти на придбання метадону.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 308(заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства, вчиненому повторно) та ч. 1, ч. 2 ст. 318 Кримінального кодексу України (незаконне використання незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних засобів, вчиненому повторно).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва