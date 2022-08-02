Киянці повідомили про підозру в розповсюдженні дитячого порно в телеграм-каналі

Жінка опублікувала в мережі Інтернет оголошення про закритий телеграм-канал, де були розміщені відео порнографічного характеру. Аби отримати доступ користувачі мали скинути їй на банківську картку гроші у сумі 600 гривень. Фігурантці загрожує до десяти років позбавлення волі.

Сьогодні, 2 серпня, під час реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції спільно з працівниками Департаменту кіберполіції затримали жінку, яка розповсюджувала відео порнографічного характеру за участю дітей. Зловмисницею виявилась киянка, 1982 року народження, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась.

Начальник відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Василь Зарубенко розповів, що під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що киянка опублікувала в Інтернеті оголошення про закритий телеграм-канал, де розміщені відео порнографічного характеру:

«Встановлено, що аби отримати доступ користувачі мали скинути їй на банківську картку гроші у сумі 600 гривень. Ми провели санкціонований обшук за місцем мешкання зловмисниці. З помешкання жінки вилучили гроші, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та комп’ютерну техніку, на якій містилась інформація порнографічного характеру за участю дітей. Речові докази направили на проведення відповідних експертиз».

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 301-1 Кримінального кодексу України – одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження. За процесуального погодження Шевченківської окружної прокуратури фігурантці повідомлено про підозру. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва