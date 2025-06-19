Киянин брав $2000 за «вирішення питання» щодо зняття військовозобов’язаного з розшуку

За вказану суму коштів фігурант обіцяв дружині призовника через свої зв’язки зняти відомості стосовно чоловіка з електронної бази даних «Оберіг». Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Слідчі Солом’янського управління поліції встановили, що 30-річний киянин запропонував за 2000 доларів США «допомогти» родині призовника зняти його з облікових баз та уникнути мобілізації. Зробити це він міг нібито через свої зв’язки із посадовими особами, які мають доступ до електронної бази даних «Оберіг».

Поліцейські задокументували протиправну діяльність ділка та затримали його одразу після передачі другої частини обумовленої суми в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури Києва затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва