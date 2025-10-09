Киянин через ревнощі вдарив ножем нового обранця колишньої дружини

42-річний киянин вдарив 37-річного чоловіка ножем у груди та втік. Поліцейські затримали фігуранта та повідомили йому про підозру. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Подія сталася близько 08:00 години в квартирі по вулиці Андріївській, що у Подільському районі Києва. 42-річний киянин перебував у гостях в своєї колишньої дружини та її нового співмешканця. На ґрунті ревнощів до жінки між чоловіками сталася сварка, в ході якої «гість» кухонним ножем вдарив у груди новому обранцю колишньої, після чого покинув квартиру та поїхав у невідомому напрямку.

Потерпілий із проникаючим пораненням грудної клітки звернувся за допомогою до медиків, його госпіталізували. У ході розшукових заходів поліцейські затримали 42-річного підозрюваного у процесуальному порядку.

Слідчі Подільського управління поліції оголосили нападникові про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва