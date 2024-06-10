Киянин допомагав військовозобов’язаним отримати фіктивну групу інвалідності

За 12 000 доларів США зловмисник обіцяв здійснити вплив на членів медико-соціальної експертної комісії щодо прийняття рішення про призначення групи інвалідності. Наразі за вчинене йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Працівники Дарницького управління поліції отримали оперативну інформацію про те, що 45-річний місцевий мешканець підшукує серед військовозобов’язаних чоловіків «клієнтів», яким пропонує за гроші допомогу в отриманні групи інвалідності. Так, з метою зняття з військового обліку, послугами «ділка» погодився скористатися один з призовників.

Порушник зазначив «клієнту», що вартість його послуг становить 12 000 доларів та запевнив, що має знайомих лікарів, які допоможуть з оформленням необхідної медичної документації. Крім того, зазначив, що має вплив на членів однієї зі столичних медико-соціальних експертних комісій, які винесуть необхідне рішення про призначення групи інвалідності.

Поліцейські викрили порушника під час отримання ним другої частини коштів у сумі 2 500 тисяч доларів. Першу частину – 2 500 доларів він отримав заздалегідь у вигляді авансу.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. За вчинене йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Поліція Києва