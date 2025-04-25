Киянин обіцяв експрацівнику системи МВС за ₴170 тис. допомогти з бронюванням та працевлаштуванням на керівну посаду в поліцію

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 60-річному чоловіку, який, розповідаючи про знайомства із високопосадовцями Міноборони та Нацполіції, обіцяв допомогти із бронюванням та влаштуватися на керівну посаду у поліцію (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, безробітний киянин, який раніше працював у системі органів внутрішніх справ, хотів повернутися у правоохоронні органи. Втім конкурс саме на обрану ним посаду скасували.

Підозрюваний розповів чоловіку, що має дружні зв’язки з високопосадовцями, відтак допоможе спочатку забронювати його через Міністерство оборони, а згодом працевлаштує на керівну посаду у поліцію.

Розповідаючи про свої впливові знайомства, чоловік показував у своєму телефоні номери нібито високопосадовців, з якими домовляється.

За свою допомогу він вимагав та одержав майже загалом майже 170 тис. гривень. Затримали його під час отримання останньої частини коштів у сумі 44 тис. гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури