Киянин ошукав військову на суму понад 300 тис. гривень, обіцяючи інвестувати у бізнес та придбати пам’ятник її загиблому чоловіку

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру у шахрайстві 40-річному мешканцю столиці, який ошукав військову, видурюючи у неї гроші (ч. 3 ст. 190 КК України).

Встановлено, що чоловік був знайомим жінки та під різними приводами шляхом шахрайства брав у неї гроші. Спочатку він пропонував їй інвестувати гроші у бізнес з продажу комп’ютерної техніки та стати його партнером. Згодом запропонував придбати пам’ятник для загиблого на війні чоловіка за ціною, нижчою за ринкову. Також він взяв гроші, щоб придбати іноземну валюту за низьким курсом.

Гроші жінка переказувала знайомому на банківські картки, втім ані обіцяного бізнесу, ані валюти так і не побачила. Загалом військова перерахувала чоловіку 300 тис. гривень.

Наразі йому повідомлено про підозру. Досудове розслідування здійснюється СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури