Киянин ошукав знайомих, серед яких дружина військового, обіцяючи купити тепловізор, дрони та авто для ЗСУ

Published

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 32 – річного жителя м. Києва за фактом шахрайства, вчиненого повторно, у великих розмірах ( ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений видавав себе за волонтера та обіцяв знайомим купити для них за кордоном дрони, тепловізор та автомобіль для потреб військових.

Таким чином, у березні 2023 року він заволодів грошима чоловіка у сумі майже 390 тис грн, обіцяючи придбати 8 дронів.

У серпні того ж року він взяв майже 500 тисяч гривень у жінки, чоловік якої проходить військову службу на тепловізор та автомобіль Mitsubishi L200.

Окрім того, ще двом постраждалим обвинувачений продав неіснуючі паливні картки на суму 46 тисяч гривень.

Київська міська прокуратура

Like

Tags:

You may also like...