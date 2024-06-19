Киянин ошукав знайомих, серед яких дружина військового, обіцяючи купити тепловізор, дрони та авто для ЗСУ

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 32 – річного жителя м. Києва за фактом шахрайства, вчиненого повторно, у великих розмірах ( ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений видавав себе за волонтера та обіцяв знайомим купити для них за кордоном дрони, тепловізор та автомобіль для потреб військових.

Таким чином, у березні 2023 року він заволодів грошима чоловіка у сумі майже 390 тис грн, обіцяючи придбати 8 дронів.

У серпні того ж року він взяв майже 500 тисяч гривень у жінки, чоловік якої проходить військову службу на тепловізор та автомобіль Mitsubishi L200.

Окрім того, ще двом постраждалим обвинувачений продав неіснуючі паливні картки на суму 46 тисяч гривень.

Київська міська прокуратура