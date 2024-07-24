Киянин, перебуваючи на випробувальному терміні, ошукав роботодавця на 150 тисяч гривень

Зловмисник прийшов влаштовуватись на фірму з виробництва медичних та господарчих товарів та пообіцяв директору посприяти швидкому постачанню необхідного для роботи обладнання. Втім, гроші, які чоловік надав співробітнику на оплату цього обладнання, останній витрачав на власні потреби.

До Святошинського управління поліції звернувся власник підприємства із заявою про шахрайство. Заявник розповів, що його фірма займається виготовленням медичних та господарчих товарів і він шукав працівника на посаду головного технолога. На вакансію відгукнувся чоловік, який під час співбесіди пообіцяв керівнику посприяти швидкому виготовленню та постачанню обладнання, яке необхідно для виготовлення пластикової продукції.

Проте, надалі зловмисник, перебуваючи на випробувальному терміні, протягом декількох місяців обіцяв роботодавцю, що над його замовленням працюють спеціалісти та просив перерахувати кошти на банківські карти нібито на придбання деталей для виготовлення обладнання. Втім, всі отримані кошти – 150 тисяч гривень, фігурант витратив на власні потреби.

Оперативники спільно з відділом кримінального аналізу з’ясували, що до кримінального правопорушення причетний 38-річний місцевий мешканець, який раніше вже був судимий за крадіжки. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці звертаються до громадян – якщо вам відомий чоловік на фото і ви також постраждали від злочинних дій зловмисника – звертайтесь до Святошинського управління поліції, або телефонуйте на спецлінію 102 чи за номером +380 98 964 7403.

Відділ комунікації поліції Києва