Киянин проведе 8 років за ґратами за розбійний напад на велосипедиста

Зловмисник спровокував конфлікт з перехожим та, погрожуючи ножем, відібрав велосипед.

Поліцейські затримали нападника та повідомили йому про підозру. Нині вироком Деснянського районного суду у місті Києві йому призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, у квітні до поліції Києва надійшло повідомлення від чоловіка, на якого у Деснянському районі під час поїздки на велосипеді напав невідомий. На місце події негайно прибули працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Поліцейські опитали 43-річного потерпілого та встановили, що на вулиці до нього раптово підійшов перехожий та, погрожуючи ножем, забрав двоколісний транспортний засіб. На пошуки зловмисника були відразу орієнтовані оперативники Деснянського управління поліції, працівники управління кримінального аналізу та карного розшуку главку поліції. Поліцейські розшукали та затримали підозрюваного – місцевого мешканця, 1987 року народження, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочинів та квартирних крадіжок.

Правоохоронці встановили, що затриманий викрав велосипед, на рамі якого у підсумці знаходився мобільний телефон потерпілого. Не оглядаючи двохколісний, правопорушник заклав його у ломбард, чим завдав шкоди потерпілому у розмірі більше 11 тисяч гривень. За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва слідчі повідомили місцевому мешканцю про підозру.

Вироком Деснянського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану, зловмиснику призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю, за виключенням житла.

Відділ комунікації поліції Києва