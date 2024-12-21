Киянин вдягнувся «Олександрою» і на кордоні переконував, що з дитинства відчуває себе жінкою

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Чоловік намагався виїхати з України з підробленими документами.

Прикордонники Львівщини викрили чоловіка з підробленими документами, який намагався виїхати до Польщі. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

«З’ясувалося, що чоловік мав дружину, жив звичайним сімейним життям, а перед самою поїздкою за кордон вирішив розлучитися. Втім, залишати свою другу половинку він не збирався. Прикордонники не здивувалися, коли серед пасажирів автобуса знайшли і його колишню», – повідомили деталі у Держприкордонслужбі.

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