Киянин за 200 доларів погодився вдавати власника квартири та продати її – йому повідомлено про підозру у шахрайстві

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у шахрайстві одному із учасників злочинної групи, що з використанням підроблених документів продала квартиру померлого киянина.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний за 200 доларів США погодився на пропозицію взяти участь у шахрайській схемі, видаючи себе за власникам квартири по проспекту Берестейському. Справжній власник житла помер ще у жовтні 2021 року, не мав спадкоємців. Зловмисники спочатку підробили договір дарування на ім’я підозрюваного, а потім він вже як власник квартири спробував її продати за 1,2 млн гривень.

Дії фігуранта, який виступав підставною особою та виконував роль власника квартири кваліфіковано як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах ( ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України).

На даний час за клопотанням прокуратури на незаконно відчужену квартиру накладено арешт.

Оскільки померлий власник квартири не мав спадкоємців, після його смерті житло повинно перейти у комунальну власність. Прокуратурою готується позовна заява про визнання квартири відумерлою спадщиною та витребування її у комунальну власність.

Досудове розслідування триває, встановлюються організатори шахрайської схеми та інші особи, що допомагали незаконно продати житло.

Розслідування проводить Оболонське управління поліції м. Києва.

Пресслужба Київської міської прокуратури