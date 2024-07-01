Киянин за ₴53 тис. обіцяв підприємцю прискорити подачу вагонів АТ «Укрзалізниця»

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомлено про підозру працівнику одного із приватних підприємств, пов’язаних із АТ «Укрзалізниця», у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка містить комерційну таємницю АТ «Укрзалізниця» та в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення посадовою особою АТ «Укрзалізниця» (за ч.1 ст. 361-2, ч.2 ст. 361-2, ч.2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, працівник приватного підприємства отримував від посадових осіб АТ «Укрзалізниця» інформацію, яка зберігається в автоматизованій системі керування вантажними перевезеннями та за гроші систематично збував її через месенджер Telegram. За одне таке повідомлення він отримував 10 тисяч гривень.

Окрім того, підозрюваний за «винагороду» у 53000 гривень обіцяв своєму колезі – працівнику іншого приватного підприємства, прискорити подачу вагонів працівниками АТ «Укрзалізниця». В іншому випадку клієнту обіцяли створити перешкоди для перевезення вантажу.

Київська міська прокуратура