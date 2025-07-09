Киянин за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири «зрадника»

Прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 20-річному киянину, який за завданням осіб, які представлялися співробітниками СБУ, підпалив двері однієї з квартир.

Встановлено, що підозрюваний переписувався в мережі Інтернет начебто з дівчиною, яка призначила побачення та попросила скинути їй гроші на таксі. На зустріч вона так і не приїхала, натомість згодом молодику зателефонував фейковий працівник СБУ. Він повідомив, що дівчину заарештували за співпрацю з рф, тож хлопець, перерахувавши їй гроші, теж фінансує ворога. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, він має погодитись виконати завдання «спецслужби» – підпалити двері квартири “зрадника”.

Діючи згідно із запропонованим планом, підозрюваний заздалегідь придбав всі необхідні для підпалу речі. Йому дали фото людини та встановивши його адресу, наказали підпалити двері квартири.

Палія затримали, його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 194 КК України – умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

Перевіряється причетність підозрюваного до аналогічних злочинів у Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури