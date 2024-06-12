Киянин запрошував перехожих на застілля, а потім грабував їх

Таким чином порушник встиг заволодіти двома мобільними телефонами, які поліцейські вилучили у якості речових доказів. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Із заявою про злочин до Святошинського управління поліції упродовж декількох днів звернулись чоловік та жінка. Заявники повідомили, що в різний час з ними на вулиці познайомився перехожий, який у подальшому пропонував випити по чарці. Під час застілля зловмисник відбирав мобільні телефони співрозмовників та тікав з місця.

Під час проведення першочергових оперативних заходів працівники карного розшуку з’ясували, що до злочинів причетний 42-річний киянин, раніше судимий за аналогічні злочини. Поліцейські затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також вилучили викрадені ґаджети потерпілих.

Зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 185 – крадіжка, та за ч. 4 ст. 186 – грабіж. Згідно із санкцією статей, киянину загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва