Киянина через неприязні відносини із знайомим підпалив тамбурні двері до квартири

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за умисне пошкодження майна. Відтепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

До поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в житловому будинку Оболонського району відбулось загоряння тамбурних дверей до квартир місцевих мешканців. Вогонь громадянам вдалось загасити самотужки.

Слідчі, які прибули на місце події задокументували пошкодження майна, а оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили, що до підпалу причетний раніше судимий 26-річний киянин, який іноді гостює в одній із квартир вказаного будинку.

Як з’ясувалося, напередодні між фігурантом та мешканцем однієї з квартир виник конфлікт й у відповідь порушник вирішив помститися. Для цього він придбав засіб для розпалювання вогню, облив ним двері підпалив.

Правоохоронці затримали палія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. За вчинене підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва