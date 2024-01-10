Киянина судитимуть за вчинення домашнього насильства та невиконання обмежувального припису

Обвинувальний акт відносно чоловіка за вчинення домашнього насильства вже знаходиться на розгляді Солом’янського суду. Нині скеровано ще один обвинувальний акт відносно фігуранта за фактом умисного невиконання обмежувального припису.

Повідомлення про те, що колишній чоловік систематично вчиняє психологічне насильство відносно жінки та дитини надійшло від потерпілої. За вказаним адресом виїхали працівники сектору протидії домашньому насильству Солом’янського управління поліції, які задокументували правопорушення та склали на 47-річного порушника адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства в сім’ї, невиконання захисного припису.

Крім того, поліцейські встановили, що у Солом’янському суді перебуває на розгляді обвинувальний акт за фактом систематичного вчинення кривдником домашнього насильства (ст. 126-1 Кримінального кодексу України). І до нього застосовано обмежувальний припис. Попри це, чоловік продовжував спільно проживати із жінкою та дитиною і вчиняти психологічні насильницькі дії.

За фактом умисного невиконання обмежувального припису поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 390-1 Кримінального кодексу України і за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру.

Наразі досудове розслідування завершено й обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва