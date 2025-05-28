Киянина судитимуть за викрадення понад ₴50 тисяч з карткового рахунку пенсіонера

Зловмисник знайшов мобільний телефон потерпілого, підібрав код доступу до нього та перерахував собі гроші з його рахунку. Тепер порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

На початку 2025 року з повідомленням про крадіжку звернувся 68-річний чоловік, який напередодні загубив свій мобільний телефон, а через деякий час помітив, що з його банківської картки зникло близько 52 тисячі гривень.

Тоді оперативники Подільського управління поліції в результаті розшукових заходів викрили у скоєнні злочину 38-річного місцевого мешканця. Як з’ясувалося, зловмисник знайшов поблизу продуктового магазину на вулиці мобільний телефон, підібрав паролі, та за декілька спроб перерахував собі з рахунку пенсіонера понад 52 000 гривень, які відразу витратив на власні потреби.

Слідчі вилучили телефон потерпілого та повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1, ч. 2 ст. 200 (підробка документів на переказ та їх використання). А днями правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва