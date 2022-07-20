Киянина викрили у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів (фото)

Правопорушник зберігав у власному помешканні помпову рушницю та набої до неї. Вилучені речові докази направлені на проведення експертного дослідження. загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники столичного главку за процесуального керівництва Київської міської прокуратури у помешканні 59-річного киянина виявили та вилучили зброю та боєприпаси. За даним фактом розпочато досудове розслідування.

«Ми виявили у чоловіка помпову рушницю та 73 набої до неї без відповідних дозвільних документів. Окрім цього, у ході огляду місця події під вікнами квартири виявлено пакет з пістолетом та набоями до нього, який імовірно порушник встиг викинути з вікна. Вилучені предмети нарпавлені для проведення експертного дослідження», – розповів старший слідчий Головного управління Національної поліції у м. Києві В’ячеслав Єремчук.

За даним фактом слідчі поліції Києва відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва