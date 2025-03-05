Киянина викрили у торгівлі психотропами та зберіганні бойової гранати

Зловмисник зберігав та фасував психотропи у власній квартирі, а потім збував їх через службу доставки та під час особистих зустрічей із «клієнтами». Поліцейські затримали наркодилера, а під час обшуку, окрім психотропів вилучили у нього ще й бойову гранату.

Слідчі Дніпровського управління поліції спільно з працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві, за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1, викрили чоловіка, який займався збутом психотропних речовин у столиці. Поліцейські встановили, що він реалізовував виготовлені психотропи через службу доставки, а також під час особистих зустрічей із «клієнтами».

Під час обшуку у квартирі зловмисника правоохоронці вилучили коробки та пакунки з амфетаміном, прекурсори та бойову гранату.

Слідчі затримали наркодилера в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили йому про підозру за незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин та незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва