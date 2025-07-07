Киянина, який корегував російські удари у перші дні вторгнення, увʼязнили на 15 років

Дарницький районний суд міста Києва визнав Сергія Сорокіна винним у державній зраді та інших злочинах проти нацбезпеки.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 26 червня.

26 лютого, 7 і 17 березня чоловік надіслав по три електронні листи трьом російським телеканалам і передав таким чином інформацію про 33 позиції Сил оборони України, називаючи це «Перечень боевых точек бандерлогов Киева». Сорокін вказував кількість військовослужбовців, приналежність їх до конкретних підрозділів та наявність озброєння. Інформацію зловмисник збирав сама, виїжджаючи до місць дислокації військових. Листи він закінчував словами: «…Верю что эта информация спасет жизни. P.S. Не все киевляне легли и продались бандеровцам».

Крім того, протягом 2023 року Сорокін багато разів поширював у Facebok агресивні і ненависницькі висловлювання щодо українців та російську пропаганду. Наприклад, поширив радісний пост про окупацю Бахмута: «Урраа! Бахмут взят! Браво, Вагнеровцы! Вечная вам слава!». Також поширював відеокліп із героїзацією ПВК «Вангер» і ролик «Штурмуя небеса», присвячений штурмовим підрозділам ЗС РФ, «Русский Лес» російської виконавиці Юлії Чечеріної, відеокліп «Быть выше» російської виконавиці «Юта», відеозапис із гаслом «Я слышу ZOV» та ін.

Коли до Сорокіна прийшли з обшуком, як згодом розповіла в суді понята, він довго не відкривав двері і викинув із балкона пʼятого поверху свій ноутбук. Після цього компʼютер не включався, але слідчі дістали інфрмацію із жорсткого диска.

У судовому засіданні чоловік вину категорично не визнав і казав, що він нічого протизаконного не робив, ніякі листи нікуди не відсилав, нічого не поширював, нікого ні в чому не переконував, а справа сфальсифікована. Намагався переконати суд, що його електронна пошта була зламана працівниками СБУ. Він відмовився говорити, чи належить йому електронна пошта, яка вказана в обвинувальному акті. Ноутбук, який знайшли під балконом його будику, нібито також йому не належить і був підкинутий. Чи належить йому акаунт-профіль у Facebook відповідати відмовився. Скорокін не зміг визначитись, чи належать йому дописи у Facebook, а в дебатах взагалі зазначив про малозначність такого діяння.

Як зʼясувалося листи Сорокіна на адресу російських телеканалів були знайдені у злитих переписках із поштових російських серверів.

Після повномасштабного вторгнення РФ одна громадська організація аналізувала цей масив даних. Журналіст, який цим займався, підтвердив, що до нього приходив працівник СБУ і просив надати інформацію. Вони шукали за ключовим словом «бандерівці» і так знайшли листи Сорокіна.

Окремо заяву про злочин подав також мешканець Києва, якому сусіди показали у Facebook сторінку Сорокіна. Заявник у суді мав статус потерпілого. Такий злочин, як розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності (ч.1 ст.161 ККУ) передбачає наявність потерпілих.

Показання у судовому засіданні дали декілька сусідів обвинуваченого. З їх слів, Сорокін агресивний, асоціальний і ні з ким не спілкується. Один зі свідків бачив його в центрі Києва з великими пакетами на вулиці Грушевського поблизу Будинку офіцерів. Це здивувало свідка, оскільки тоді всі ховалися від ракет, людей на вулицях майже не було, метро працювало погано, а Сорокін там гуляв. Ще один сусід розповів, що має давній конфлікт із Сорокіним невідомо з яких причин. Після повномасштабного вторгнення Сорокін якось йому кричав, що прийде Росія і йому покаже, а до цього лише лаявся нецензурною лайкою.

За сукупністю злочинів чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під вартою він перебуває з 23 січня 2024-го.