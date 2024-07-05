Киянина, який намагався обікрасти жінку, засуджено до п’яти років позбавлення волі

Зловмисник у маршрутці витягнув із сумки пасажирки мобільний телефон, але втекти з місця злочину йому завадили свідки. За скоєне вироком суду чоловіка засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що подія сталася минуло року у Дніпровському районі столиці. До столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від пасажирів маршрутного таксі про те, що на проспекті Соборності вони затримали крадія.

Як встановили правоохоронці – невідомий хотів привласнити мобільний телефон пасажирки маршрутки, витягнувши його з сумки жінки. Проте залишитися непоміченим фігуранту не вдалося, так як його злочинні дії помітили інші пасажири. Небайдужі громадяни не дали втекти зловмиснику, утримуючи його до прибуття поліцейських.

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – замах на крадіжку, вчинений в умовах воєнного стану.

Після зібрання необхідної доказової бази правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Наразі вироком Дніпровського районного суду міста Києва, за доказами, зібраними поліцейськими, чоловіка визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва