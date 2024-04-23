Киянина засуджено до 7 років ув’язнення за смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння

За підтримання публічного обвинувачення прокурором Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 32-річному киянину за обвинуваченням у вчиненні дорожньо – транспортної пригоди, в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286 – 1 КК України).

Смертельна ДТП сталася в серпні 2022 року по вул. Бориспільській в Дарницькому районі столиці.

Прокурором у суді доведено, що водій автомобіля «Mazda CX7», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухався по проїзній частині вул. Бориспільській у м. Києві, зі швидкістю понад 71-73 км/год., при дозволеній швидкості на цій ділянці 50 км/год. Водій відволікся від керування та скоїв наїзд на жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Постраждала від отриманих травм померла на місці.

За результатами судового розгляду водія засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 7 років. Крім того, обвинувачений має сплатити потерпілій стороні понад 1,5 млн. гривень моральної та матеріальної шкоди.

Київська міська прокуратура