Киянина затримали за розбійний напад на охоронця автостоянки

Зловмисник увірвався до підсобного приміщення та погрожуючи охоронцю ножем заволодів камерою відеоспостереження. Відомо, що підозрюваний деякий час працював на цьому місці, але два місяці тому був звільнений через неналежну поведінку. Нині чоловік знаходиться під вартою.

Днями до поліції Києва надійшла інформація про розбійний напад на охоронця паркувального майданчику, розташованому на проспекті Правди. За викликом виїхали співробітники кримінальної поліції та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що до потерпілого у підсобне приміщення увірвався його колишній колега, який під погрозою ножа заволодів камерою спостереження та втік. Заявник також додав, що 33-річний місцевий мешканець на цьому місці працював до початку квітня, але був звільнений через неналежну поведінку.

Оперативники розшукали чоловіка та затримали його із речовим доказом. Відомо, що киянин раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій. Затриманий перебуває під вартою, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва