Киянина затримали за розбійний напад на військовослужбовця

Порушник, погрожуючи потерпілому ножем, відібрав його мобільний телефон та втік. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру, йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час патрулювання Святошинського району до дільничних офіцерів поліції звернувся 24 – річний військовий та повідомив про те, що декілька хвилин назад на нього напав невідомий чоловік та пограбував.

Правоохоронці з’ясували, що порушник помітив потерпілого на вулиці з телефоном в руках й вирішив ним заволодіти. Нападник повалив чоловіка на землю та, погрожуючи йому ножем, відібрав мобільний телефон та втік.

За скоєння злочину поліцейські невдовзі затримали 37–річного місцевого мешканця, у якого слідчі вилучили викрадений ґаджет.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій вчинений в умовах воєнного стану, з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва