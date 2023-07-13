Київрада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту у столиці

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Заборона поширюється на книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги.

Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.

Київрада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту у столиці

Фото: Борис Корпусенко/ «Вечірній Київ»

Про це йдеться на сайті Київради.

За це рішення проголосував 71 депутат.

Як пояснив голова постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук, фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури.

“Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці”, – сказав Васильчук.

Також мораторій поширюється на об’єкти матеріальної та духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України. // LB.ua

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