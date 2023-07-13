Київрада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту у столиці

Заборона поширюється на книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги.

Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.

Про це йдеться на сайті Київради.

За це рішення проголосував 71 депутат.

Як пояснив голова постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук, фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури.

“Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці”, – сказав Васильчук.

Також мораторій поширюється на об’єкти матеріальної та духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України. // LB.ua