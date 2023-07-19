Київські митники вилучили психотропні засоби для схуднення на ₴380 тис.

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Маже 9 тисяч капсул для схуднення з вмістом психотропної речовини сибутрамін виявили київські митники у п’ятьох міжнародних поштових відправленнях з Казахстану.

Згідно з деклараціями, від відправників з м. Астана до отримувачів у Києві та Полтаві прямували капсули «Shafran dіet», «Turbom slim», «Black panter», «Al-sheikh» тощо.

Возможно, это изображение плитка шоколада и текст «TURB Chemical Free Safe on The Body No Side Effect Lose 10kg Per Month SLIM NEW EDITION QUARANTEE OPS 2022 30 Slimming Capsules TURBO Chemical Free NEW EDITION Safe on The Body GUARANTEE No Side Effect Lose 10kg Per Month SLIM OPS 2022 30 Slimming Capsules Manufacturing by OPS Made in Australia»

Судячи з анотації на упаковках, всі препарати – це засоби для схуднення. Однак експерти визначили, що у складі всіх капсул міститься сибутрамін, віднесений до психотропних речовин, обіг яких в Україні обмежено, а пересилання у міжнародних поштових відправленнях – заборонено.

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За даними фактами правопорушень Київською митницею складено п’ять протоколів за ст. 473 Митного кодексу України.

Капсули загальною вартістю 380 тис грн вилучено.

Київська митниця

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