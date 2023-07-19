Київські митники вилучили психотропні засоби для схуднення на ₴380 тис.

Маже 9 тисяч капсул для схуднення з вмістом психотропної речовини сибутрамін виявили київські митники у п’ятьох міжнародних поштових відправленнях з Казахстану.

Згідно з деклараціями, від відправників з м. Астана до отримувачів у Києві та Полтаві прямували капсули «Shafran dіet», «Turbom slim», «Black panter», «Al-sheikh» тощо.

Судячи з анотації на упаковках, всі препарати – це засоби для схуднення. Однак експерти визначили, що у складі всіх капсул міститься сибутрамін, віднесений до психотропних речовин, обіг яких в Україні обмежено, а пересилання у міжнародних поштових відправленнях – заборонено.

За даними фактами правопорушень Київською митницею складено п’ять протоколів за ст. 473 Митного кодексу України.

Капсули загальною вартістю 380 тис грн вилучено.

Київська митниця