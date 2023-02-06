Київські оперативники розшукали підозрюваного, який майже рік переховувався після скоєння тяжкого злочину в Запоріжжі

У одному із багатоквартирних будинків 26-річний фігурант здійснив постріли з вогнепальної зброї у свого знайомого, після чого поїхав з міста у невідомому напрямку. Поліцейські столиці встановили, що зловмисник може перебувати у Києві та розшукали його.

Подія сталася торік у одному з будинків Запоріжжя: 26-річний чоловік п’ять разів вистрелив з автоматичного пістолета у свого 28-річного знайомого. Протягом року правопорушника розшукували по всім областям держави.

Днями працівники відділу організації розшукової роботи управління карного розшуку поліції Києва за підтримки аналітиків главку спільно із працівниками управління карного розшуку поліції Запоріжжя з’ясували, що зловмисник може перебувати у столиці. Поліцейські негайно вирушили на пошуки фігуранта та разом із оперативниками Солом’янського управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1 затримали його.

Як стало відомо, підозрюваний спричинив численних вогнепальних поранень своєму знайомому через конфлікт. Намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, він поїхав з Запоріжжя та майже рік переховувався у різних областях держави, а нещодавно приїхав до Києва. Також встановлено, що він підозрюється не лише у скоєнні замаху на вбивство, а ще у погрозах судді та вчиненні ДТП на території Запоріжжя.

Наразі поліцейські Києва передали фігуранта колегам з Запоріжжя для затримання та встановлення усіх обставин вчинених ним злочинів.

Відділ комунікації поліції Києва