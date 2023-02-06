Київські оперативники розшукали підозрюваного, який майже рік переховувався після скоєння тяжкого злочину в Запоріжжі

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У одному із багатоквартирних будинків 26-річний фігурант здійснив постріли з вогнепальної зброї у свого знайомого, після чого поїхав з міста у невідомому напрямку. Поліцейські столиці встановили, що зловмисник може перебувати у Києві та розшукали його.

Подія сталася торік у одному з будинків Запоріжжя: 26-річний чоловік п’ять разів вистрелив з автоматичного пістолета у свого 28-річного знайомого. Протягом року правопорушника розшукували по всім областям держави.

київські оперативники розшукали підозрюваного, який майже рік переховувався у різних регіонах за тяжкий злочин у запоріжжі

Днями працівники відділу організації розшукової роботи управління карного розшуку поліції Києва за підтримки аналітиків главку спільно із працівниками управління карного розшуку поліції Запоріжжя з’ясували, що зловмисник може перебувати у столиці. Поліцейські негайно вирушили на пошуки фігуранта та разом із оперативниками Солом’янського управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1 затримали його.

Як стало відомо, підозрюваний спричинив численних вогнепальних поранень своєму знайомому через конфлікт. Намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, він поїхав з Запоріжжя та майже рік переховувався у різних областях держави, а нещодавно приїхав до Києва. Також встановлено, що він підозрюється не лише у скоєнні замаху на вбивство, а ще у погрозах судді та вчиненні ДТП на території Запоріжжя.

Наразі поліцейські Києва передали фігуранта колегам з Запоріжжя для затримання та встановлення усіх обставин вчинених ним злочинів.

Відділ комунікації поліції Києва

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