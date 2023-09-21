київські оперативники за минулий тиждень розшукали 29 осіб, які переховувалися від органів досудового розслідування та суду

Правоохоронці продовжують вживати заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, а також з пошуку безвісно зниклих громадян.

Оперативники столичної поліції продовжують заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Так, завдяки роботі правоохоронців карного розшуку минулого тижня було викрито та затримано 29 злочинців, які переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань.

Переважна більшість скоєних зловмисниками правопорушень – крадіжки та наркозлочини. Також були фігуранти за фактами кримінальних проваджень, таких як пограбування, шахрайство та незаконне поводження зі зброєю.

Окрім того, оперативники продовжують займатися пошуком безвісно зниклих осіб. Так за минулий тиждень правоохоронці знайшли та відновили зв’язок із 97 безвісно зниклими особами. Разом з тим, здійснювалися оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл загиблих – встановлено 7 осіб.

Відділ комунікації поліції Києва