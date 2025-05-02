київські оперативники затримали двох наркоторговців із товаром на суму більше мільйона гривень

Двоє молодиків організували наркокрамницю та продавали Альфа-PVP, амфетамін та канабіс. Наркобізнес може обернутися для фігурантів десятьма роками ув’язнення з конфіскацією майна.

Викрили наркодилерів співробітники кримінальної поліції територіального відділу поліції № 2 Деснянського управління поліції. Поліцейські встановили, що 25-річний місцевий мешканець причетний до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів.

Правоохоронці затримали чоловіка на вулиці, коли той чекав водія однієї зі служб таксі для передачі наркотиків. При огляді пакунку поліцейські виявили 30 зіп-пакетиків з особливо небезпечною психотропною речовиною Альфа-PVP.

Під час подальших слідчих дій поліцейські встановили, що фігурант розповсюджує наркотики і психотропи через телеграм-канали. У затриманого є спільник, 22-річний мешканець Троєщини, відносно якого триває досудове розслідування за скоєння майнового злочину. Вдвох вони збувають наркотики за допомогою служб таксі та поштових відправлень.

Поліцейські провели обшуки за місцем мешкання фігурантів та вилучили більше півтора кілограми солі Альфа PVP, кілограмовий зіп-пакет з «шишками» канабіса та близько 100 грамів амфетаміну, електронні ваги, зіп-пакети для фасування та гроші, отримані від злочинної діяльності.

Виявлені заборонені речовини направлені на проведення відповідної експертизи та за цінами «чорного» ринку вони коштують близько 1 000 000 гривень.

Поліцейські затримали правопорушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили чоловікам про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах з метою збуту. Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

київські оперативники затримали двох наркоторговців із товаром на суму більше мільйона гривень

Відділ комунікації поліції Києва