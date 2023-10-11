Київські оперативники затримали організаторів нарколабораторії з мільйонними прибутками 

«Бізнесмени» збували наркотики оптовими партіями шляхом відправлення посилок або через закладки. Один із них контролював процес та отримував гроші, інший займався доставкою, а третій спільник працював лаборантом. Щомісячний дохід наркоділків складав понад 2 000 000 гривень. Наступні десять років вони можуть провести у вʼязниці.

Злочин викрито співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю столичної поліції спільно з оперативниками та аналітиками Шевченківського управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури та за силової підтримки бійців полку № 1: троє мешканців Київщини організували виготовлення та збут наркотиків на території Київської області.

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у м. Києві Олександра Дибова, правоохоронці задокументували злочинну діяльність броварчанина, який через телеграм-канал продавав наркотики:

«Ми встановили, що в ході своєї злочинної діяльності зловмисник та його спільники створили віртуальний магазин, розповсюджували виготовлену продукцію та відправляли її в різні регіони України. Один контролював процес та отримував кошти на картку, інший спільник виконував роль курʼєра, а ще один спільник працював лаборантом. Ми провели ряд санкціонованих обшуків за місцями проживання та в орендованих приміщеннях фігурантів, за результатами яких виявили та вилучили близько 3 кілограмів солей Альфа-PVP, близько 20 літрів альфа-бромвалерофенону, 60 літрів ацетону, майже 40 літрів перекису водню, колби, скляні ємності та інше обладнання для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин».

Правоохоронці встановили, що загальна вартість вилучених речовин за цінами «чорного ринку» складає близько 1 800 000 гривень. Крім того, щомісячний прибуток від наркобізнесу становив понад 2 000 000 гривень.

Трьох фігурантів, мешканців Київщини 2002-1997 років народження, слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

«За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантам про підозру за збут наркотиків. Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи. Також ми встановлюємо канали постачання заборонених речовин, а після проведення усіх експертиз можлива перекваліфікація злочину на більш тяжкий», – додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва