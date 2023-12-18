Київські оперативники затримали російського наркоторговця

Поліцейські провели оперативну закупку та обшук за місцем мешкання порушника. У результаті проведених заходів вилучено канабіс та інші речові докази, підтверджуючі незаконну діяльність фігуранта. Громадянину рф, який перебував на території України незаконно, загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими столичного главку за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили порушника, який збував канабіс на території міста Києва.

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю поліції столиці Олександра Дибова, поліцейські затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Працівники УБН спільно зі слідчими провели оперативну закупку та задокументували факти збуту фігурантом канабісу. Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили пакет з наркотичним засобом. Крім того, поліцейські встановили, що фігурант незаконно перетнув український кордон та перебував на території країни без відповідних документів».

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі пів мільйона гривень.

Відділ комунікації поліції Києва