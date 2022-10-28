Київські оперативники затримали жінку, яка збувала канабіс на території України

Зловмисницю викрили під час того, як вона відправляла п’ять пакунків з наркотичною речовиною через поштові відділення своїм клієнтам. Крім того, за місцем проживання фігурантки слідчі виявили ще чотири пакетики із забороненими засобами та направили їх на експертизу. За скоєне затриманій загрожує до десяти років позбавлення волі.

У ході відпрацювання території Деснянського району співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку поліції Києва зупинили на вулиці Данькевича жінку із п’ятьма пакетами із наркотичними засобами. Для документування правопорушення на місце прибула слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Правоохоронці встановили, що жінка зберігала та в подальшому надсилала канабіс через пошту замовникам у різні області України. Слідчі провели першочергові слідчі дії та вилучили у неї п’ять зіп-пакетів з подробленою речовиною зеленого кольору, а також у квартирі фігурантки виявили ще чотири поліетиленові згортки з наркотичними засобами, електронні цигарки з психоактивною речовиною та ваги для фасування.

Заборонені речовини працівники поліції направили на проведення експертного дослідження, а жінку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушницею виявилася раніше судима за аналогічний злочин 34-річна уродженка міста Дніпро.

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва