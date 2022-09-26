«Київські поліцейські викрили групу шахраїв та припинили діяльність фейкових обмінників», – Іван Вигівський

Спільники замаскували орендовані приміщення під пункти обміну валют у Шевченківському, Подільському та Солом’янському районах. Таким чином фігуранти ошукали 7 громадян на 122 000 євро та 282 000 доларів США. Порушникам загрожує до тринадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Співробітники управління карного розшуку поліції Києва спільно з оперативниками Солом’янського, Шевченківського і Подільського управлінь поліції викрили групу зловмисників, яка за допомогою фейкових обмінників ошукала киян. Фігуранти – це жителі Запорізької області, 1991 та 1993 років народження, мешканець Черкаської області, 1983 року народження, мешканець Київщини, 1991 року народження і дві місцеві мешканки, 1990 та 1992 років народження.

Начальник столичної поліції Іван Вигівський розповів, що оперативники та слідчі провели кропітку роботу щодо встановлення організатора та п’ятьох співучасників шахрайської схеми, які заволоділи грошима громадян:

«Група діяла приблизно протягом року. Серед спільників був організатор, так звані касири та кур’єри. Як нам стало відомо, порушники розміщували в Інтернеті оголошення про обмін валют за вигідним курсом та для реалізації злочинної схеми облаштовували фіктивні пункти обміну в орендованих приміщеннях Шевченківського, Подільського та Солом’янського районів. Інформацією про обмін грошей зацікавились 7 громадян, які приїжджали з готівкою за вказаними адресами. Втім, коли клієнти віддавали «працівникам» іноземну валюту для підрахунку, шахраї втікали через запасний вихід у приміщенні».

Провівши комплекс оперативних заходів, співробітники карного розшуку викрили шістьох учасників угруповання. Фігуранти ошукали потерпілих на суму 122 000 євро та 282 000 доларів США. На даний час троє з них перебувають у слідчому ізоляторі, інші – під цілодобовим домашнім арештом.

Слідчими столичного главку за процесуального погодження Київської міської, Шевченківської, Подільської та Солом’янської окружної прокуратури шістьом фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, а також за ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.

«Наразі поліцейські перевіряють фігурантів на причетність до скоєння аналогічних злочинів. Окрім того, нагадуємо киянам та мешканцям столиці бути уважними при виборі установ, які здійснюють фінансові операції, а у разі сумніву щодо законної діяльності – повідомляти відповідні служби та правоохоронців», – додав Іван Вигівський.

Відділ комунікації поліції Києва