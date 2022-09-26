«Київські поліцейські викрили групу шахраїв та припинили діяльність фейкових обмінників», – Іван Вигівський

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Спільники замаскували орендовані приміщення під пункти обміну валют у Шевченківському, Подільському та Солом’янському районах. Таким чином фігуранти ошукали 7 громадян на 122 000 євро та 282 000 доларів США. Порушникам загрожує до тринадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Співробітники управління карного розшуку поліції Києва спільно з оперативниками Солом’янського, Шевченківського і Подільського управлінь поліції викрили групу зловмисників, яка за допомогою фейкових обмінників ошукала киян. Фігуранти – це жителі Запорізької області, 1991 та 1993 років народження, мешканець Черкаської області, 1983 року народження, мешканець Київщини, 1991 року народження і дві місцеві мешканки, 1990 та 1992 років народження.

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Начальник столичної поліції Іван Вигівський розповів, що оперативники та слідчі провели кропітку роботу щодо встановлення організатора та п’ятьох співучасників шахрайської схеми, які заволоділи грошима громадян:

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«Група діяла приблизно протягом року. Серед спільників був організатор, так звані касири та кур’єри. Як нам стало відомо, порушники розміщували в Інтернеті оголошення про обмін валют за вигідним курсом та для реалізації злочинної схеми облаштовували фіктивні пункти обміну в орендованих приміщеннях Шевченківського, Подільського та Солом’янського районів. Інформацією про обмін грошей зацікавились 7 громадян, які приїжджали з готівкою за вказаними адресами. Втім, коли клієнти віддавали «працівникам» іноземну валюту для підрахунку, шахраї втікали через запасний вихід у приміщенні».

Провівши комплекс оперативних заходів, співробітники карного розшуку викрили шістьох учасників угруповання. Фігуранти ошукали потерпілих на суму 122 000 євро та 282 000 доларів США. На даний час троє з них перебувають у слідчому ізоляторі, інші – під цілодобовим домашнім арештом.

Слідчими столичного главку за процесуального погодження Київської міської, Шевченківської, Подільської та Солом’янської окружної прокуратури шістьом фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, а також за ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.

«Наразі поліцейські перевіряють фігурантів на причетність до скоєння аналогічних злочинів. Окрім того, нагадуємо киянам та мешканцям столиці бути уважними при виборі установ, які здійснюють фінансові операції, а у разі сумніву щодо законної діяльності – повідомляти відповідні служби та правоохоронців», – додав Іван Вигівський.

Відділ комунікації поліції Києва

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