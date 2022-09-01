Київські поліцейські затримали наркомана, який убив папугу

Під дією наркотичних засобів 21-річний уродженець Житомирщини прийшов до дитячої школи верхової їзди та зарізав папугу, який сидів у клітці. За свої дії фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що до приміщення дитячої кінно-спортивної школи прийшов невідомий чоловік та вбив папугу. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Фігурантом виявився мешканець Житомирської області, 2001 року народження, якого поліцейські затримали на місці події. Встановлено, що чоловік кухонним ножем зарізав папугу, який жив у приміщенні дитячого закладу. На момент скоєння злочину молодик перебував під дією психотропних речовин.

З місця правоохоронці вилучили речові докази, а саме: ніж та записи з камер відеонагляду і направили на проведення відповідних експертних досліджень.

Наразі, слідчі за процесуального керівництва із Деснянською окружною прокуратурою повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва