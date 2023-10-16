Київському шкуродеру повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з твариною
За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру киянину, який маючи намір позбавити життя безпритульну тварину, наніс їй тілесні ушкодження.
Згідно з матеріалами слідства, до правоохоронних органів надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що на проспекті Павла Тичини їх сусід б’є безпритульного кота об асфальт та не реагує на прохання зупинися.
У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України.
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
За вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.
Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві.
Пресслужба Київської міської прокуратури