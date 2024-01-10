Лаврський експослушник УПЦ (МП) виправдовував тимчасову окупацію Донецька та Луганська

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього послушника Києво-Печерської лаври, який причетний до інформаційно-підривної діяльності на користь росії.

Будучи кліриком УПЦ (МП), фігурант виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію частини території України, у тому числі Донецька та Луганська.

Також фігурант публічно поширив фейки про українських оборонців на східному фронті та назвав повномасштабну агресію рф «загостренням конфлікту» між росією та Україною.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти його підривної діяльності проти державної безпеки України.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряються факти можливої співпраці представника УПЦ (МП) з російськими спецслужбами.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми із конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Служба безпеки України