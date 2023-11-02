Ледь не позбавив життя дружину та травмував дітей: в Одесі затримали підозрюваного у замаху на вбивство

Подія сталася в одній з квартир у багатоповерхівці на Люстдорфській дорозі під час конфлікту між подружжям. Наразі мати з сином та донькою у лікарні – жінка у тяжкому стані, медики борються за її життя, здоров’ю дітей вже ніщо не загрожує. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Вчора близько 21-ї години до «швидкої» зателефонувала дитина з повідомленням про бійку між батьками, лікарі, зі свого боку, сповістили про подію поліцію. Прибувши за вказаною медиками адресою, правоохоронці побачили біля будинку 15-річного хлопця і його 8-річну сестричку. Діти розповіли, що мама з татом побилися і зараз знаходяться у квартирі. На жаль, їм також дісталося від батька. Підліток відчинив двері до помешкання, і в коридорі правоохоронці з лікарями виявили непритомного чоловіка з двома ножами у руках, жінка ховалася в кімнаті під ліжком.

Медики доставили усю родину в лікарню. Жінці діагностували проникаюче колото-різане поранення грудної клітини з пошкодженням діафрагми, печінки, множинні колото-різані рани обличчя, шиї, руки, внутрішньо-черевну кровотечу. Вона у реанімації у важкому стані. Хлопчик отримав різані рани рук та множинні садна тулуба й кінцівок, а дівчинка – забій черевної стінки. Наразі здоров’ю дітей ніщо не загрожує, ними опікуються медпрацівники. У чоловіка гематоми та різані рани спини, після надання медичної допомоги його доставили до поліції.

Попередньо слідчі встановили, що у день скоєння злочину голова родини вживав алкогольні напої та на побутовому ґрунті між ним і дружиною стався конфлікт. В ході суперечки чоловік схопив кухонні ножі, якими став наносити хаотичні удари в область життєво важливих органів дружини. Жінка намагалася чинити супротив нападнику, але її зусилля були марними. Дісталося і дітям, які теж отримали від розлюченого батька стусанів та поранень.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили ножі та інші речові докази, які скерують на експертизу. Із затриманим чоловіком працюють слідчі. Ювенальні поліцейські, психологи та працівники служби у справах дітей проведуть роботу з дітьми.

«Наразі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про закінчений замах на умисне вбивство. Фігурант затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Згідно з діючим законодавством чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Слідчі дії тривають», – повідомив т.в.о. начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Микола Каширкін.

Одеське районне управління поліції № 1