Ледь не вбив через зарядний пристрій: киянин наніс чоловікам тяжкі тілесні ушкодження ножем та виделкою

Аби забрати позичену річ коханої, зловмисник вдарив одного чоловіка ножем, а іншого — виделкою. На даний час фігуранта затримано та поміщено під варту, йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці Чистяківській знайомий наніс йому та його другу тілесні ушкодження. Для документування події за вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та лікарі.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Сергій Свінціцький, правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали сусідів та встановили особу ймовірного підозрюваного:

«Ми з’ясували, що напередодні потерпілий позичив у своєї знайомої зарядний пристрій та тривалий час не віддавав його. Аби повернути річ, чоловік киянки дочекався постраждалого у під’їзді будинку та вдарив його ножем у груди. Після цього забіг до квартири, де його намагався зупинити друг пораненого, однак зловмисник вдарив його виделкою у шию, схопив зарядку та втік».

Власника квартири госпіталізували у лікарню з проникаючим пораненням грудної клітини, де прооперували. Іншому потерпілому надали допомогу на місці, а раніше судимого за розбійний напад 31-річного киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України неподалік місця вчинення злочину. Також слідчі вилучили ніж та направили його на експертизу.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а судом обрано запобіжний захід – тримання під варто. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва