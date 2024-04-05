Легалізували майже ₴23 млн. від торгівлі секонд-хендом на території так званої «лрн»: повідомлено про підозру чотирьом підприємцям

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чотирьом особам за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчиненій групою осіб (ч. 4 ст. 111-1 КК України), та за фактом легалізації групою осіб доходів, отриманих від зазначеної злочинної діяльності, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 КК України).

Слідством встановлено, що підозрювані закуповували товари «секонд-хенд» в Україні, після чого через країни Європи постачали його до Білорусі, а далі через рф на тимчасово окуповані території Луганської області (до званої «луганської народної республіки»).

Гроші, отримані від незаконної господарської діяльності, підозрювані конвертували у криптовалюту та в подальшому обмінювали на гривню на території м. Києва. Таким чином їм вдалося легалізувати майже 23 мільйони гривень.

Оскільки підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області, прокуратурою вживаються заходи для здійснення спеціального досудового розслідування.

Київська міська прокуратура