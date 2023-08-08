Легалізували понад ₴1 млрд., перепродаючи цінні папери на фондовій біржі: повідомлено підозри учасникам злочинного угруповання

Серед ділків – колишній нардеп Верховної Ради, професійні учасники фондового ринку та фізичні особи, які проводили формальні біржові угоди «купівлі-продажу» державних цінних паперів із метою отримання інвестиційного прибутку.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, зловмисники організували схему, що дозволяла легалізувати злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Так, брокер, діючи в інтересах юридичної особи – нерезидента, купував на фондовій біржі пакет облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) за ринковою ціною, а потім продавав іншому брокеру за нижчою вартістю вже в інтересах фізичної особи. Такі махінації дозволяли зловмисникам отримати виплату інвестиційного прибутку, який, згідно з українським законодавством, не підлягає оподаткуванню.

Незаконні доходи фігуранти отримували через підконтрольний банк, при цьому фактичний власник цінних паперів внаслідок біржових угод не змінювався.

Кожен учасник злочинної організації відповідав за довірений йому напрямок роботи: координація дій, контроль за співучасниками на фондовому ринку, відкриття банківських рахунків для легалізації коштів.

Після проведення ряду досліджень правоохоронці отримали висновок економічної експертизи, що підтвердив механізм маніпулювання на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Як наслідок, протягом 2016 – 2018 років зловмисники «заробили» на махінаціях понад 1 млрд грн.

Наприкінці травня 2023 року правоохоронці провели ряд обшуків, зокрема у приміщенні підконтрольного банку та повідомили про підозру учасникам фондового ринку за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1 (Маніпулювання на організованих ринках) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора про підозру повідомили колишньому депутату Верховної Ради України, який свого часу очолював комітет з питань фінансової політики, а у «схемі» виступав у ролі вигодонабувача. За час махінацій екснардеп отримав 20 млн грн незаконного інвестиційного прибутку.

За відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Довідково: ОВДП (облігації внутрішніх державних позик) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України