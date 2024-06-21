Легендарного Роберто Баджо пограбували та побили вдома під час матчу збірної Італії

Італійський футболіст Роберто Баджо став жертвою пограбування та побитття.

Про це повідомляє Corriere del Veneto.

За інформацією джерела, це сталося вчора, 20 червня під час матчу 2 туру Євро-2024 між збірними Італії та Іспанії. Злочинці увірвалися в помешкання Баджо, захопили його сім’ю в заручники, а самого Роберто розбили голову.

Після того грабіжники зачинили всіх мешканців будинку в одній із кімнат і почали виносити всі коштовності. Згодом Баджо вдалося виламати двері, але на той момент бандити вже втекли.

Італійська поліція вже відкрила провадження щодо пограбування. Після інциденту володарю “Золотого мяча” доставили в лікарню та наклали шви. // УП. Чемпіон