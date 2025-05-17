Легкі гроші – негативні наслідки, або як не потрапити у пастку російських спецслужб

На цю тему співробітники Нацполіції та СБУ поспілкувалися з одеськими школярами.

Правоохоронці говорили з учнями про серйозну загрозу, яка стосується кожного, – вербування ворогом дітей для виконання небезпечних завдань. Руками молоді чиняться підпали, мінування, зйомки стратегічних об’єктів, передача інформації і навіть теракти.

Начальниця відділу ювенальної превенції поліції Одещини Вікторія Чалова пояснила школярам, як саме діють вербувальники.

«До вас у соцмережах пише незнайомець і пропонує «легкі гроші» за виконання простого завдання. Або ви самі натрапляєте на групу в соцмережі, де пропонують легкий та швидкий заробіток. Вам натякають, що це не страшно, нічого поганого не буде. Просять нікому не розповідати, щоб «не зіпсувати справу». Є випадки, коли кажуть: «тобі як неповнолітньому за це нічого не буде». Залякують або намагаються викликати співчуття, мовляв, це допоможе нашим, а не ворогам», – розповіла поліцейська.

На лекції діти зрозуміли: помилково думати: «просто зроблю фото або залишу десь коробку, отримаю гроші і на цьому – все». Адже насправді – це злочинні дії, які тягнуть за собою дуже негативні наслідки.

«Ви маєте пам’ятати, що, по-перше, вас просто використовують. Обіцяні гроші ви можете не отримати взагалі. По-друге, ви станете співучасником злочину. Відповідальність за теракти чи диверсії настає з 14 років, і покарання – ув’язнення. Відносно дітей молодшого віку застосовуються заходи примусового виховного характеру. Крім того, за їхні протиправні дії карають батьків. По-третє, співпраця з ворогом означає зраду своїй країні, своїм рідним і друзям. А найголовніше – під час виконання завдань з вибуховими пристроями, про які ворог не завжди попереджає виконавців, ви можете загинути або отримати каліцтво», – зауважила майор поліції Вікторія Чалова.

Наостанок правоохоронці дали дітям важливі інструкції щодо того, як не бути завербованими.

Перше і найважливіше правило – не погоджуватися на пропозицію, припинити спілкування з вербувальником і заблокувати його. Далі зберегти докази – зробити скріншоти листування, контактів, номерів телефонів. І розказати дорослим – батькам, вчителям або одразу в правоохоронні органи.

Відділ комунікації поліції Одещини

(за інформацією відділу ювенальної превенції)